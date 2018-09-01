Rennes - Bordeaux sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Rennes, 02 Eylül 2018 Pazar günü Bordeaux takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Rennes 4 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Bordeaux 3 puanda ve 16. sırada. Rennes son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Bordeaux, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 143 kodlu maçı oynayanlar; Rennes galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Bordeaux galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Rennes son haftadaki Strasbourg müsabasında 2-1 yenildi.

Bordeaux ise Marsilya maçında 1-1 berabere kaldı.

Rennes, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Bordeaux, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Bordeaux, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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