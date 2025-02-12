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        Haberler Bilgi Gündem RESİMLİ BERAT KANDİLİ mesajı ve sözleri 2025! Anlamlı, kısa, dualı, sureli, en anlamlı, en güzel, resimli Berat Kandiliniz Mübarek Olsun mesajları

        Berat Kandili mesajları 2025: Sevdiklerinize resimli ve en güzel Kandil mesajları

        Berat Kandili İslam aleminde önemli bir yere sahiptir. 13 Şubat Perşembe akşamı kandil idrak edilecek. Bu özel günde sevdiklerinin Kandilini en güzel mesajlarla kutlamak isteyenler için resimli, dualı "Kandiliniz Mübarek Olsun" ve "Hayırlı Kandiller" mesajlarını haberimizde paylaştık. İşte anlamlı, kısa, dualı, sureli, en anlamlı, en güzel, resimli Berat Kandili mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 19:35 Güncelleme: 12.02.2025 - 19:37
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        Berat Kandili mesajları ve sözlerine ilişkin araştırmalar bu özel ve anlamlı günün idrak edilecek olmasıyla hız kazandı. Berat Kandili mesajları ile sevdiklerinin yüzünü güldürmek isteyenler için en yeni, dualı, resimli, ayetli, anlamlı ve özel Kandil mesajlarını haberimizde paylaştık. İşte 2025 en güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri...

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        BERAT KANDİLİ MESAJLARI

        Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Amin) Hayırlı Kandiller.

        3

        Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandimizi mübarek olsun.

        Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.

        4

        RESİMLİ KANDİL MESAJLARI ÇEŞİTLERİ

        Bu gece berat gecesi. Dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

        5

        Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Amin). Hayırlı Kandiller.

        6

        Kalplerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.

        7

        Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

        8

        BERAT KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN SÖZLERİ

        Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla. (İbrahim 41) Berat Kandiliniz Hayırlı Olsun.

        9

        Ya Rabbi! Bizleri büyük-küçük hatalardan, emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. (Amin) Hayırlı kandiller.

        10

        Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni bahar ile tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

        11

        Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

        12

        Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için…

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