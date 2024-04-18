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        Haberler Gündem Resimli cuma mesajları ve sözleri 19 Nisan 2024: En güzel, ayetli, dualı, yeni, anlamlı cuma mesajları

        Resimli cuma mesajları ve sözleri: En güzel, ayetli, dualı, yeni, anlamlı cuma mesajları

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. İslam alemi için önemli bir yeri olan cuma gününde sevdiklerinize sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz; en güzel, ayetli, dualı, yeni, anlamlı cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte birbirinizle paylaşabileceğiniz, en güzel, ayetli, dualı, hadisli, resimli hayırlı cumalar mesajları ve cumanız mübarek olsun sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 21:07 Güncelleme: 18.04.2024 - 21:07
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        Cuma gününün gelişiyle birlikte, cuma mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı öncesinde resimli cuma mesajları en çok araştırılan konuların arasında yer aldı. Cuma namazına kısa bir süre kalırken, yakınlarına cuma mesajı göndermek isteyenler, 'En güzel, ayetli, dualı, hadisli, resimli cuma mesajlarını' araştırmaya başladı. İşte 19 Nisan 2024 resimli cuma mesajları ve sözleri...

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        EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

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        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

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        Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

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        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim

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        EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

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        Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

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        Duâ aşktır, duâ huzurdur, duâ umuttur. Hayırlı huzurlu umutlu aşk dolu hayırlı cumalar olsun...

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        RESİMLİ CUMA MESAJLARI ÇEŞİTLERİ

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

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        Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

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        Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

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        Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı Nurlu Cumalar.

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        Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

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        HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

        Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

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        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

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