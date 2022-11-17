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Resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 18 Kasım 2022!

Cuma namazına sayılı saatler kaldı. Camide cemaatle cuma namazını eda edecek olanlar, cuma mesajları ve sözlerini gündemine aldı. Birbirinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 18 Kasım Cuma en güzel, kısa, ayetli Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözleri...

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  • Resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 18 Kasım 2022! En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

    İslam alemi için birlik ve beraberliği sembolü olan cuma namazı için geri sayım başladı. Cuma öncesinde sevdiklerinin cumasını tebrik edip, kutlamak isteyenler en güzel cuma mesajlarını aramaya başladı. İşte en güzel, kısa, ayetli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri...
  • Resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 18 Kasım 2022! En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

    EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!

    Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

     
  • Resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 18 Kasım 2022! En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

    Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

    Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

     
  • Resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 18 Kasım 2022! En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

    Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.
  • Resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 18 Kasım 2022! En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

    Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

     
  • Resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 18 Kasım 2022! En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

    Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.
  • Resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 18 Kasım 2022! En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

    En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

     
  • Resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 18 Kasım 2022! En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

    Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
  • Resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 18 Kasım 2022! En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

    İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

     
  • Resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 18 Kasım 2022! En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

    Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
  • Resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 18 Kasım 2022! En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

    Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

     
  • Resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 18 Kasım 2022! En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

    Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.
  • Resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 18 Kasım 2022! En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

    Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

     
  • Resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 18 Kasım 2022! En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

    Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
  • Resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 18 Kasım 2022! En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları ve sözleri

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

     

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