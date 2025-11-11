Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları
11 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Günün sayısında yer alan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler kamuoyunun gündeminde yerini aldı. Yayımlanan düzenlemeler, farklı kurum ve alanlarda uygulanacak yeni adımları resmiyet kazandırdı. Günün ilk saatlerinden itibaren sayıda hangi kararların yayımlandığı merak ediliyor. İşte 11 Kasım Resmi Gazete kararları...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/11/2025 Tarihli ve 13922 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2025 Tarihli ve 2021/25399 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri