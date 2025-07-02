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        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI 2 Temmuz 2025 | Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları: 2 Temmuz Resmi Gazete'de bugün neler var?

        "2 Temmuz Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 2 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 00:09 Güncelleme: 02.07.2025 - 00:09
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        2 Temmuz 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte detaylar...

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        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Demiryolu Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Yönetmeliği

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        2 TEMMUZ RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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