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        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI 22 Temmuz 2025 | Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları: 22 Temmuz Resmi Gazete'de bugün neler var?

        "22 Temmuz Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 22 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 01:05 Güncelleme: 22.07.2025 - 01:05
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        22 Temmuz 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte 22 Temmuz Resmi Gazete kararları...

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        RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI

        TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

        Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 20 Temmuz'da yapılan 113'üncü birleşiminde alındı.

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        YASAMA BÖLÜMÜ

        TBMM KARARLARI

        1467 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

        1468 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

        1469 Dijital Mecralar Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

        1470 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

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        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        TEBLİĞLER

        –– 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ

        –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/16)

        –– Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

        YARGI BÖLÜMÜ

        DANIŞTAY KARARLARI

        –– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/11, K: 2025/14)

        –– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/12, K: 2025/15)

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        22 TEMMUZ RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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