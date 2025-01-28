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        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI 28 OCAK 2025: Bugün Resmi Gazete'de bugün neler var? 28 Ocak 2025 Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 28 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok alanda önemli değişikliklere yer verildi. Özellikle ekonomi, eğitim ve çevre konularında yapılan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyunun bilgisine sunuldu. İşte 28 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'nin detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 00:43 Güncelleme: 28.01.2025 - 00:43
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        Resmi Gazete, 28 Ocak 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. Vatandaşlar, iş dünyası ve kamu kuruluşları için önemli bir bilgi kaynağı olan Resmi Gazete, ülkenin yönetim politikalarına ışık tutmaya devam ediyor. Peki, 28 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte günün önemli başlıkları…

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        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

        –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 580)

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        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        28 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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