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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 29 Mart 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları: İşte 29 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 29 Mart Cumartesi günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 29 Mart 2025 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 00:16 Güncelleme: 29.03.2025 - 00:16
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        29 Mart Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra anayasa kararları kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete'de alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

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        29 MART RESMİ GAZETE KARARLARI

        CUMHURBAŞKANI KARARI

        –– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9695)

        YÖNETMELİK

        –– Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik

        GENELGE

        –– Türkiye’de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029) ile İlgili 2025/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

        TEBLİĞLER

        –– İşkolu Tespit Kararları (No: 2025/47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59)

        –– Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)

        KURUL KARARLARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2025 Tarihli ve 13404, 13409, 13410, 13411, 13412, 13413, 13414, 13416, 13422 ve 13424 Sayılı Kararları

        YARGI BÖLÜMÜ

        YARGITAY KARARLARI

        –– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        29 MART RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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