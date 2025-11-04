Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 4 Kasım 2025: Resmi Gazete'de bugün neler var? 4 Kasım Resmi Gazete kararları neler?

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları

        4 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Günün sayısında yer alan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler kamuoyunun gündeminde yerini aldı. Yayımlanan düzenlemeler, farklı kurum ve alanlarda uygulanacak yeni adımları resmiyet kazandırdı. Günün ilk saatlerinden itibaren sayıda hangi kararların yayımlandığı merak ediliyor. İşte 4 Kasım Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 00:48 Güncelleme: 04.11.2025 - 00:49
        1

        Resmi Gazete'nin 4 Kasım 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Kararlar, yönetmelikler ve tebliğler, yürürlüğe giren yeni düzenlemeleri kamuoyuna duyurdu. Her gün olduğu gibi bugünkü sayıda da kamu kurumlarını ilgilendiren önemli maddelere yer verildi. Resmi Gazete’nin güncel sayısı, kişilerin ve kurumların gündemini yakından etkiliyor. İşte ayrıntılar..

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

        –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

        YÖNETMELİKLER

        –– Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtlarında Barınan Öğrencilerin Beslenmelerine İlişkin Yönetmelik

        –– Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

        3

        TEBLİĞLER

        –– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2024/23)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/30)

        –– Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

        –– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

