Restorasyondaki Selimiye Camisi'nin kubbe tezyinatı işlemi için yürütmeyi durdurma kararı çıktı

Mahkeme kararında, projenin uygulanması halinde tescilli tarihi yapıda telafisi güç zararlar doğabileceği belirtilerek, davalı idarenin savunması alınana kadar işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildi.

Mahkeme, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili idareden Selimiye Camisi'nde geçmişte yapılan restorasyonlara ilişkin tüm görsel ve yazılı belgelerin onaylı örneklerini de talep etti. Ayrıca, restorasyon sürecinde bilimsel rapor alınıp alınmadığının da açıklığa kavuşturulması istendi.

Kararda, davalı idareye 30 gün içinde savunma süresi tanınırken, nihai kararın dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler doğrultusunda verileceği kaydedildi.

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 29 Temmuz 2025'te kabul edilen projede, Selimiye Camisi harim kısmı, ana kubbe, yarım kubbeler ve mihrap kubbesine ilişkin düzenlemeler öngörülüyordu.