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Çukur'da Yamaç, Vartolu ve Cumali’den sürpriz güç birliği!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümüne, final sahnesi damgasını vurdu. “Ya Çukur’u alacağız ya da öleceğiz” diyen Yamaç, Vartolu’yu da bularak Çukur’u geri kazanma mücadelesine ortak etti. Vartolu ile Cumali’nin ilk kez karşı karşıya geldiği anlar büyük merak uyandırdı.

02.10.2018 - 11:26 | Güncelleme:

Pazartesi akşamlarını reyting sıralamasında birincilikle kapatan Çukur’un dün ekrana gelen bölümündeki final sahnesi Çukur için asıl mücadelenin yeni başlıyor olduğunu gösterdi. Ne pahasına olursa olsun Çukur’u geri kazanmak için harekete geçen Yamaç, bu mücadelesine Cumali ile birlikte sürpriz bir ismi daha ortak etti. Vartolu’yu bulan Yamaç, Karakuzulardan Çukur’u almaya kararlıyken; Cumali ile Vartolu arasında yaşanacaklar şimdiden heyecanla beklenmeye başladı.

ÇUKUR'UN 36. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

REYTİNG SONUÇLARINA ÇUKUR DAMGASI

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 12.18 izlenme oranı (rating), 28.36 izlenme payı (share), AB’de 11.29 izlenme oranı (rating), 28.31 izlenme payı (share), Total’de ise 10.32 izlenme oranı (rating), 25.66 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #üçsilahşörler etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #üçsilahşörler etiketi Twitter’da Türkiye'de 13 saat 35 dakika, dünyada ise 6 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.

İDRİS BABA HAYATTA!

İzleyicilerin ilk sezon finalinden bu yana merakla beklediği o büyük soru dünkü bölümde cevap buldu. İdris Baba’nın düğün akşamı yaşanan büyük saldırıdan sağ çıkması ekran başındakilere büyük bir mutluluk yaşatırken, Sultan’ın perişan hali herkesi derinden etkiledi.

Planını uygulamaya başlayan Yamaç, daha ilk hamlesiyle galip geldi. Mahsun, Yamaç’ın tuzağına düşerken, böyle bir durumla karşı karşıya geleceğini aklının ucundan bile geçirmeyen Çeto ise öfkeden köpürdü.

“SEN KİM, KOÇOVALI OLMAK KİM?”

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Vartolu ile Cumali’nin yüzleşmesi tansiyonu yükseltiyor. Cumali’nin Vartolu için “Biz her veled-i zinaya Koçovalı deseydik işimiz vardı!” demesi gerilimi tırmandırırken ikilinin, Çukur’u kazanma mücadelesinde Yamaç’ın ne kadar yanında olacağı merakla beklenecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

 

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