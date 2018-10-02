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Çukur 37. yeni bölüm ilk sahne: “Ben Salih Koçovalı!” Çukur 36. son bölüm izle

Çukur 36. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi ve yine nefesleri kesti. SHOW TV'nin fenomenleşen dizisi Çukur'da Cumali ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği sahnede heyecan yarattı. İşte Çukur 37. yeni bölüm fragmanı ve 36. son bölüm izleme linki

02.10.2018 - 09:24 | Güncelleme:

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Cumali ve Salih’in hesaplaştığı tanıtımda kendini tanıtan Salih’e Cumali’nin yanıtı sert oluyor. Cumali’nin “Biz her veled-i zinaya Koçovalı deseydik işimiz vardı!” sözlerinin dikkat çektiği sahnede Yamaç, Cumali’yi durduruyor. Vartolu’nun “Sen benim anama küfrediyorsun, bu beğenmediğin Yamaç anamın mezarını yaptırıyor. Hanginiz daha delikanlı?” sözleri üzerine sinirlenen Cumali’nin yaşattığı gergin dakikalar heyecanı yükseltiyor.



ÇUKUR 37. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE



ÇUKUR 36. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 3. bölümünde Cumali ve Yamaç’ın karşı karşıya geldiği anlarda Yamaç’ın yaptırdığı Çukur dövmesini gören Cumali şaşkınlık yaşadı. Çukur’u geri almaya kararlı olan Yamaç’a yardım edeceğini söyleyen Cumali, Yamaç’ın planı işe yaramazsa kendi bildiğini yapacaktı. İdris ve Sultan’ın yaşadığını öğrendiğimiz bölümde, yaralarını sarmaya çalışan Vartolu’nun tanıştığı gizemli kişi Behlül, onu derinden etkiledi. Vartolu Behlül’ün, Kahraman’a yapılan silahlı saldırıda karısını ve çocuğunu kaybettiğini öğrendi. Çukur’dakilerin serbest bırakılmasına karşılık teslim olacaklarını Karakuzulara söyleyen Yamaç, planını uygulamaya başladı. Mahsun Yamaç’ın tuzağına düşerken, Çeto öfkeden deliye döndü. Aliço’nun yardımıyla Vartolu’yu bulan Yamaç, Çukur’u geri almak için ondan yardım istedi. İki kardeş el ele verirken Yamaç, Vartolu ve Cumali’nin buluştuğu final sahnesi merakı arttırdı.



ÇUKUR 36. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 8 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

 

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