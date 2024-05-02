Reyting sonuçları ile dün en çok ne izlendi? 1 Mayıs 2024 Çarşamba dünün reyting sıralaması
Reyting sonuçları, her sabah bir önceki gün ekranlara gelen yapımlar arasından belirleniyor. Dün akşam televizyonda akşam kuşağında Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Şahane Hayatım ve Survivor All Star reytinglerde zirve için mücadele etti. İşte, 1 Mayıs 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. İzledikleri yapımların AB ve total sıralamasında kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler için dünün reyting sonuçlarına ilişkin detayları haberimizde derledik. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 1 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
1 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 1 Mayıs Çarşamba gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
1 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI