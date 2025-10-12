Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Reyting sonuçları 11 Ekim: Dün en çok ne izlendi, hangi dizi, film birinci oldu?

        Televizyon ekranlarında yayınlana yapımlar reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Her gün bir önceki günün Total, AB sıralaması açıklanıyor. 11 Ekim Cumartesi Aynadaki Yabancı, Gönül Dağı, Ben Leman dizileri, TV8'de ise MasterChef yeni bölüm ardından Bulgaristan Türkiye maçı canlı yayınlandı. Peki, 11 ekim reyting sonuçları nasıl, en çok hangi yapım izlendi? İşte dünün reyting sonuçları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 08:23 Güncelleme: 12.10.2025 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünün reyting sonuçları açıklanınca Total, AB sıralama belli olacak. Dün akşam Aynadaki Yabancı, Gönül Dağı, Ben Leman dizileri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 11 Ekim 2025 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu?

        2

        11 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Reyting sonuçları gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacak. ABC1, AB ve Total reyting sıralaması belli olacak.

        3

        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Aynadaki Yabancı” , 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye” yer aldı.

        AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “Ben Leman, 3. sırada ise “MasterChef Türkiye” yer aldı.

        ABC’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Ben Leman” yer aldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sofya'da Türk gecesi!
        Sofya'da Türk gecesi!
        Mısır: Liderler zirvesi pazartesi günü
        Mısır: Liderler zirvesi pazartesi günü
        "Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz!"
        ABD Temsilcisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
        ABD Temsilcisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        Trump Zelenskiy ile görüştü
        Trump Zelenskiy ile görüştü
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu