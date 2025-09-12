Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam Show TV’nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden Veliaht ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Kanal D’de Aşk-ı Memnu final bölümü ekrana geldi. ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. ABC, AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 11 Eylül 2025 dünün reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC sıralaması...