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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 11 Mart 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 11 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 11 Mart Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Bir Gece Masalı, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Şirinler 2 filmi izleyici karşısına çıktı. Now TV'de ise Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 11 Mart 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 07:28 Güncelleme: 12.03.2025 - 07:28
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 11 Mart Salı akşamı yayınlanan Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Şirinler 2, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... ve Survivor yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 11 Mart 2025 Reyting sonuçları tablosu...

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        11 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        11 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        11 MART 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

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        11 MART 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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