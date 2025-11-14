Reyting sonuçları 13 Kasım 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu
Dünün reyting sonuçları 13 Kasım 2025 Perşembe sıralaması araştırılmaya başlandı. Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağındaki 20 askerimiz şehit oldu. Acı haber sonrası televizyon kanalları yayın akışlarını değiştirdi. Show TV'de yayınlanan Veliaht ve Now TV'de ekrana gelen Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile ATV'de izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının yeni bölümleri iptal edildi. TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yayınlanırken, Kanal D'de Şuursuz Aşk ve TRT 1'de Öldürme Arzusu filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 13 Kasım 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
13 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
13 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
13 KASIM 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
MasterChef Türkiye — TV8
Esra Erol'da — ATV
Kim Milyoner Olmak İster (Tekrar) — ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
Halef Köklerin Çağrısı (Tekrar) — NOW
ATV Ana Haber — ATV
Show Ana Haber — Show TV
Veliaht (Tekrar) — Show TV
13 KASIM 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
MasterChef Türkiye — TV8
Kim Milyoner Olmak İster (Tekrar) — ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
Esra Erol'da — ATV
ATV Ana Haber — ATV
Halef Köklerin Çağrısı (Tekrar) — NOW
Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema) — TRT 1
Veliaht (Tekrar) — Show TV
Show Ana Haber — Show TV
13 KASIM 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Esra Erol'da — ATV
Halef Köklerin Çağrısı (Tekrar) — NOW
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
MasterChef Türkiye — TV8
ATV Ana Haber — ATV
Show Ana Haber — Show TV
Kim Milyoner Olmak İster (Tekrar) — ATV
Şuursuz Aşk (Türk Sineması) — Kanal D
Kanal D Ana Haber — Kanal D