Reyting sonuçları 15 Ocak Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Geçtiğimiz akşam Survivor yeni dönemiyle reyting yarışında yerini aldı. Öte yandan Show TV'nin pazar günleri sevilerek izlenen dizisi Güzel Günler reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sıralmasında hangi yapım kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sıralamasıyla ilgili detaylar...

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