        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 16 KASIM 2025: Bereketli Topraklar, Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar... ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 16 Kasım 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre ABC1, AB ve Total sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

        16 Kasım 2025 Pazar akşamı yayınlanan yapımlar reyting sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Dün akşam Show TV'de Bereketli Topraklar, TRT 1'de Teşkilat, Star TV'de Çarpıntı ve Now TV'de Sahtekarlar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmalarında da heyecan doruktaydı. Kanal D'de ise Güller ve Günahlar dizisi tekrar bölümüyle ekrana geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total sıralamasına çevrildi. İşte, 16 Kasım 2025 dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 08:57 Güncelleme: 17.11.2025 - 08:57
        1

        Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 16 Kasım 2025 Pazar akşamı ekranlara gelen Bereketli Topraklar, Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Güller ve Günahlar yapımları Total, AB ve ABC1 sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 16 Kasım 2025 dünün reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total’de ilk sırada yer alan yapım...

        2

        16 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        16 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        16 KASIM 2025 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        16 KASIM 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        16 KASIM 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        6
        Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
        Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
        15 bin sözleşmeli öğretmen tercih tarihleri
        15 bin sözleşmeli öğretmen tercih tarihleri
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
