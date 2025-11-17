Reyting sonuçları 16 Kasım 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre ABC1, AB ve Total sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
16 Kasım 2025 Pazar akşamı yayınlanan yapımlar reyting sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Dün akşam Show TV'de Bereketli Topraklar, TRT 1'de Teşkilat, Star TV'de Çarpıntı ve Now TV'de Sahtekarlar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmalarında da heyecan doruktaydı. Kanal D'de ise Güller ve Günahlar dizisi tekrar bölümüyle ekrana geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total sıralamasına çevrildi. İşte, 16 Kasım 2025 dünün reyting sonuçları...
16 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
16 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.
16 KASIM 2025 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI