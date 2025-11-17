Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 16 Kasım 2025 Pazar akşamı ekranlara gelen Bereketli Topraklar, Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Güller ve Günahlar yapımları Total, AB ve ABC1 sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 16 Kasım 2025 dünün reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total’de ilk sırada yer alan yapım...