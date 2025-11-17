Altın fiyatları 17 Kasım 2025 alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. Fed’in gelecek ay faiz indireceği yönündeki iyimserliğin azalmasıyla iki gün üst üste düşüş yaşayan altın, yeni haftaya yatay seyirde başladı. Haftanın ilk işlem gününde saat 08.00 itibarıyla ons altın 4 bin 83 dolardan işlem görürken, serbest piyasada gram altın 5 bin 501 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 17 Kasım 2025 Güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...