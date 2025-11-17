Altın fiyatları 17 Kasım 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 17 Kasım 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki ay faiz indireceği yönündeki iyimserliğin azalmasıyla gerilemişti. İki günlük düşüşün ardından altın, yeni haftaya yatay seyirde başladı. Haftanın ilk işlem gününde altının ons fiyatı 4.100 dolar seviyesinin hemen altında seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 17 Kasım 2025 altın fiyatları canlı ve güncel alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 17 Kasım 2025 alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. Fed’in gelecek ay faiz indireceği yönündeki iyimserliğin azalmasıyla iki gün üst üste düşüş yaşayan altın, yeni haftaya yatay seyirde başladı. Haftanın ilk işlem gününde saat 08.00 itibarıyla ons altın 4 bin 83 dolardan işlem görürken, serbest piyasada gram altın 5 bin 501 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 17 Kasım 2025 Güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.551,1110
Satış: 5.551,8460
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.082,06
Satış: 4.083,12
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.881,7800
Satış: 9.077,2700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.527,1100
Satış: 36.198,0400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.405,00
Satış: 37.733,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.710,76
Satış: 18.157,49
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.532,55
Satış: 36.203,93
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.034,08
Satış: 38.988,92
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.162,57
Satış: 4.262,59
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.234,68
Satış: 5.479,17
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93.167,00
Satış: 94.115,00