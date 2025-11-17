Habertürk
Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 17 KASIM 2025: Altında denge arayışı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 17 Kasım 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 17 Kasım 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki ay faiz indireceği yönündeki iyimserliğin azalmasıyla gerilemişti. İki günlük düşüşün ardından altın, yeni haftaya yatay seyirde başladı. Haftanın ilk işlem gününde altının ons fiyatı 4.100 dolar seviyesinin hemen altında seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 17 Kasım 2025 altın fiyatları canlı ve güncel alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 08:07 Güncelleme: 17.11.2025 - 08:07
        1

        Altın fiyatları 17 Kasım 2025 alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. Fed’in gelecek ay faiz indireceği yönündeki iyimserliğin azalmasıyla iki gün üst üste düşüş yaşayan altın, yeni haftaya yatay seyirde başladı. Haftanın ilk işlem gününde saat 08.00 itibarıyla ons altın 4 bin 83 dolardan işlem görürken, serbest piyasada gram altın 5 bin 501 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 17 Kasım 2025 Güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.551,1110

        Satış: 5.551,8460

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.082,06

        Satış: 4.083,12

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.881,7800

        Satış: 9.077,2700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.527,1100

        Satış: 36.198,0400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.405,00

        Satış: 37.733,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.710,76

        Satış: 18.157,49

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.532,55

        Satış: 36.203,93

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.034,08

        Satış: 38.988,92

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.162,57

        Satış: 4.262,59

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.234,68

        Satış: 5.479,17

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.167,00

        Satış: 94.115,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
