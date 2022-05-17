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Reyting sıralamasında kıyasıya mücadele! 16 Mayıs 2022 Pazartesi AB ve total reyting sonuçları açıklandı!

Dünün reyting sonuçlarında hangi yapımın zirvede olduğu yakından takip ediliyor. Haftanın ilk günü olan 16 Mayıs Pazartesi günü; Alparslan Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Hakim, Üç Kuruş, Survivor All Star yapımları ekrana geldi. Peki hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 16 Mayıs AB ve Total reyting sonuçları...

  • 01
    Reyting sonuçları 16 Mayıs 2022: Dün akşam reytinglerde hangi yapım birinci oldu? AB ve total reyting sonuçları...

    Dünün reyting sonuçları araştırılıyor. 16 Mayıs Pazartesi günü reytinglerde hangi yapımın birinci olduğu merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan Total ve AB  olarak ölçülen reyting sonuçları sıralamasını sizler için haberimizde derledik. Peki, dün akşam reytinglerde hangi yapım kaçıncı oldu? İşte 16 Mayıs 2022 reyting sonuçları sıralaması...

     
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    Reyting sonuçları 16 Mayıs 2022: Dün akşam reytinglerde hangi yapım birinci oldu? AB ve total reyting sonuçları...

    16 MAYIS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 YASAK ELMA

    2 ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU

    3 SURVIVOR ALL STAR

    4 ÜÇ KURUŞ

    5 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

    6 SELCUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    7 ESRA EROL'DA

    8 YASAK ELMA (ÖZET)

    9 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (ÖZET)

     

    10 SHOW ANA HABER
  • 03
    Reyting sonuçları 16 Mayıs 2022: Dün akşam reytinglerde hangi yapım birinci oldu? AB ve total reyting sonuçları...

    16 MAYIS AB REYTİNG SONUÇLARI

    1 ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU

    2 YASAK ELMA

    3 SURVIVOR ALL STAR

    4 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    5 YASAK ELMA (ÖZET)

    6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

    7 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (ÖZET)

    8 HAKİM

    9 ÜÇ KURUS

     

    10 SURVIVOR ALL STAR (ÖZET)

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