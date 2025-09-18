‘’Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 17 Eylül Çarşamba günü yayınlanan yapımlar gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Eşref Rüya 2. sezonuyla ekranlara dönüş yaparken, MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam etti. UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax-Inter maçı futbolseverleri ekran başına kilitlerken, diğer kanallarda Veliaht, Gözleri Karadeniz, Sahipsizler, Kıskanmak dizileri tekrar bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, 17 Eylül 2025 reyting sonuçları…