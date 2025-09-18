Habertürk
Habertürk
        Reyting sonuçları 17 Eylül 2025: Eşref Rüya, Ajax-Inter maçı, MasterChef Türkiye... ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 17 Eylül 2025: ABC1, AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

        17 Eylül 2025 reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Eşref Rüya dizisi yeni sezonu açarken, MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax-Inter maçı futbolseverlerle buluşurken diğer kanallarda Veliaht, Gözleri Karadeniz, Sahipsizler, Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 07:47 Güncelleme: 18.09.2025 - 07:48
        1

        ‘’Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 17 Eylül Çarşamba günü yayınlanan yapımlar gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Eşref Rüya 2. sezonuyla ekranlara dönüş yaparken, MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam etti. UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax-Inter maçı futbolseverleri ekran başına kilitlerken, diğer kanallarda Veliaht, Gözleri Karadeniz, Sahipsizler, Kıskanmak dizileri tekrar bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, 17 Eylül 2025 reyting sonuçları…

        2

        17 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Dün akşam yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

        17 Eylül 2025 Çarşamba reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

        3

        17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        6
