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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 19 Kasım 2024: Bahar, Uzak Şehir, Aşk Evlilik Boşanma, Karadağ-Türkiye maçı, Bir Gece Masalı... AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 19 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 19 Kasım Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Bahar, Kanal D'de Uzak Şehir, Now TV'de Aşk Evlilik Boşanma, ATV'de Bir Gece Masalı, TRT 1'de Mehmet Fetihler Sultanı, Star TV'de Şaban Oğlu Şaban TV8'de Karadağ-Türkiye maçı ve MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 19 Kasım 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 07:24 Güncelleme: 20.11.2024 - 07:24
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 19 Kasım Salı akşamı yayınlanan Bahar, Uzak Şehir, Aşk Evlilik Boşanma, Karadağ-Türkiye maçı, Bir Gece Masalı, Mehmet Fetihler Sultanı, Karadağ-Türkiye maçı ve MasterChef Türkiye yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 19 Kasım 2024 Reyting sonuçları tablosu...

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        19 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        19 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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        19 KASIM 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

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        19 KASIM 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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