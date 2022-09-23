22 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Gelsin Hayat Bildiği Gibi - Camdaki Kız - MasterChef" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.