Reyting sonuçları 23 Eylül 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?
Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı türde programlar, filmler, diziler, yarışmalar yayınlandı. Bu yapımlardan bazıları ABC1, AB ve Total reyting sıralamasında zirveye yerleşirken, bazıları ilk 10'da kendisine yer bulamadı. Takip ettikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler ise ''Dün en çok ne izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 23 Eylül 2025 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...
23 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
23 Eylül Salı günü Show TV’de Bahar, Star TV’de Kral Kaybederse, TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV’de Gözleri Karadeniz, Now TV’de Kıskanmak dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
Kanal D’de Kılıbık filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulurken, TV8’de MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam etti.
Ancak 23 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total reyting sıralama tablosu saat 10.00’dan sonra paylaşılacak olup haberimize eklenecektir.
23 EYLÜL 2025 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI