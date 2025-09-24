Her gün kanallarda birçok program, film, dizi, yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları ABC1, AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 23 Eylül 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte 23 Eylül Salı gününün ABC1, AB ve Total reyting sıralaması...