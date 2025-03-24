Reyting sonuçları 23 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları 23 Mart 2025 Pazar sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Deha, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Teşkilat, Kardelenler dizileri yeni bölümleriyle, Annem Ankara dizisi ise final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizilerin yanı sıra Macaristan - Türkiye maçı futbolseverlerle buluşurken Çok Güzel Hareketler 2 programı ve Survivor yarışması yeni bölümüyle yayındaydı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 23 Mart 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 23 Mart Pazar akşamı Deha, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Teşkilat, Kardelenler dizileri yeni bölümleriyle, Annem Ankara dizisi ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Macaristan - Türkiye maçı yanı sıra Çok Güzel Hareketler 2 programı ve Survivor yarışması ekranlardaydı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 23 Mart 2025 Pazar reyting birincisi…
23 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
23 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00'dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
23 MART 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI