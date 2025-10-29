Reyting sonuçları 28 Ekim 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları 28 Ekim Salı listesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Gözleri Karadeniz, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV'de Kıskanmak dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de ise Güller ve Günahlar dizisinin tekrarı yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 28 Ekim 2025 AB ve Total sıralaması...
Dün yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak kıyasıya için yarıştı. 28 Ekim Salı akşamı Bahar, Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 28 Ekim 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
28 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
28 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
28 EKİM 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Kıskanmak – NOW
Kral Kaybederse – Star TV
Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) – TRT 1
Bahar – Show TV
Esra Erol'da – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Kıskanmak (Özet) – NOW
28 EKİM 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Esra Erol'da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
Gözleri Karadeniz – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Kıskanmak – NOW
Show Ana Haber – Show TV
Kral Kaybederse – Star TV
Bahar – Show TV