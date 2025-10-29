Dün yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak kıyasıya için yarıştı. 28 Ekim Salı akşamı Bahar, Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 28 Ekim 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…