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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 29 Nisan 2024: Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 29 Nisan 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 29 Nisan 2025 Salı sıralaması için araştırmalar başladı. Dünün akşam kuşağında Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Bir Gece Masalı, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8'de Survivor yapımları izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Maymunlar Son Sığınak, Now TV'de ise Cenazemize Hoşgeldiniz filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 29 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 07:58 Güncelleme: 30.04.2025 - 07:58
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        29 Nisan Salı akşamı Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor, Son Sığınak ve Cenazemize Hoşgeldiniz yapımları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 29 Nisan 2025 Salı reyting birincisi.

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        29 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        29 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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        29 NİSAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

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        29 NİSAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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