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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 6 Kasım 2024: Sandık Kokusu, Kuıruluş Osman, Leyla, Beşiktaş-Malmö maçı… Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 6 Kasım 2024: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Sandık Kokusu, ATV'de Kuruluş Osman, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet… ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. TRT 1'de ise UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Malmö Maçı ve UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge-Aston Villa Maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte, 6 Kasım 2024 Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 07:30 Güncelleme: 07.11.2024 - 07:30
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        6 Kasım Çarşamba akşamı Show TV’de Sandık Kokusu, ATV’de Kuruluş Osman, Now TV’de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet… ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımlar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de Maymunlar Cehennemi: Savaş, Star TV'de Hababam Sınıfı Tatilde filmleri yayınlanırken TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Malmö Maçı ve UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge-Aston Villa Maçı vardı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 6 Kasım 2024 Çarşamba reyting sonuçları sıralaması…

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        6 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        6 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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        6 KASIM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        6 KASIM 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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