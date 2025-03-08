Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 7 Mart Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını, Zembilli ve Bir Zamanlar İstanbul dizileri ile Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, Umudumuz Şaban filmi filmseverlerle buluştu. Peki, 7 Mart 2025 Cuma reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…