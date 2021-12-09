8 Aralık reyting sonuçları... AB ve total sıralama tablosu Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

8 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında izlerle paylaşacağız.