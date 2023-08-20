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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 19 Ağustos reyting sonuçları AB ve total sıralama: Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star

        Reyting yarışında sonuçlar açıklandı! 19 Ağustos reyting sonuçları

        Reyting yarışında sonuçlar belli oldu. 19 Ağustos reyting sonuçlarının açıklanmasının ardından AB ve total reyting sıralamasında ilk ona giren yapımlar belli oldu. Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star Türkiye reyting yarışında öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 19 Ağustos reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2023 - 12:41
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        19 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

        İşte 19 Ağustos AB ve total reyting sonuçları:

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        19 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

        2 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

        3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

        4 SHOW ANA HABER SHOW TV

        5 KANAL D ANA HABER KANAL D

        6 ALTINA HUCUM (T.S) FOX

        7 BUZ DEVRI 5 BUYUK CARPISMA (Y.S) ATV

        8 EVDE TEK BASINA (Y.S) TRT 1

        9 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

        10 HABER ONU

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        19 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI

        1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

        2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

        3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

        4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

        5 KANAL D ANA HABER KANAL D

        6 %100 FUTBOL (TKR) TV8

        7 SHOW ANA HABER SHOW TV

        8 BUZ DEVRI 5 BUYUK CARPISMA (Y.S) ATV

        9 DENIZDE DEHSET 2 (Y.S) ATV

        10 STADYUM

        #reyting
        #Reyting sonuçları
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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