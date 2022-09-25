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24 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 GONUL DAGI TRT 1 2 KARDESLERIM ATV 3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1 4 KARDESLERIM (OZET) ATV 5 MASTERCHEF TURKIYE TV8 6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 7 SHOW ANA HABER SHOW TV 8 KANAL D ANA HABER KANAL D 9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 10 ATV ANA HABER ATV
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24 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI
1 GONUL DAGI TRT 1 2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1 3 MASTERCHEF TURKIYE TV8 4 KARDESLERIM ATV 5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 7 KARDESLERIM (OZET) ATV 8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8 9 SHOW ANA HABER SHOW TV 10 YASAK ELMA (TKR) FOX
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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