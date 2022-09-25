24 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Gönül Dağı - Kardeşlerim - MasterChef" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

İşte 24 Eylül reyting sonuçları total ve AB listede ilk ona giren yapımlar...