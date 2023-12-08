Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Aralık Perşembe 2023 dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Aralık AB ve Total reyting sonuçları

        Reytinglerde kıyasıya mücadele devam ediyor. Dünün reyting sonuçları 7 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelen; Aldatmak, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, Sakla Beni, MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. Gözler reyting mücadelesine çevrildi. İşte 7 Aralık Perşembe reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 07:55 Güncelleme: 08.12.2023 - 07:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 7 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen; Aldatmak, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, Sakla Beni, MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele veriyor. İşte 7 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...

        2

        7 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        7 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye sağanak yağmurun etkisi altında
        Türkiye sağanak yağmurun etkisi altında
        Kumarhane patronu Halil Falyalı cinayetinin zanlısı Hollanda’da yakalandı
        Kumarhane patronu Halil Falyalı cinayetinin zanlısı Hollanda’da yakalandı
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        İsrail ordusundan askeri kayıp açıklaması
        İsrail ordusundan askeri kayıp açıklaması
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Gribal enfeksiyon uyarısı! Hem anne hem bebeğin kaybına yol açıyor
        Gribal enfeksiyon uyarısı! Hem anne hem bebeğin kaybına yol açıyor
        İtalyan opera şarkıcılığı UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi
        İtalyan opera şarkıcılığı UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış anlaşması
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış anlaşması
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi