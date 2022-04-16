15 Nisan Cuma günü reyting sıralamasından birinci çıkan yapım sabah saatlerinden itibaren en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Bilindiği gibi televizyonda her akşam ekrana gelen dizilerin, filmlerin ve programların birincisi ertesi gün sabah saatlerinde yayınlanan reyting sonuçları ile açıklanıyor.

15 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR...

15 Nisan Cuma tüm kanallara ait reyting sonuçları birazdan açıklanacak. Dün gece TV'de Aziz, Yalnız Kurt, Arka Sokaklar, Kasaba Doktoru, Kaderimin Oyunu, Aşk Mantık İntikam gibi pek çok dizi, film ve yarışma birinci olmak için mücadele etti. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre 15 Nisan Cuma retyting sıralaması...