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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Richard' Maximum Uniq Hall’de

        'Richard' Maximum Uniq Hall’de

        Okan Bayülgen'in Shakespeare'in ölümsüz eseri 'Richard'a getirdiği çarpıcı yorumu sahneye taşıdığı aynı adlı oyun 20 Ağustos'ta İstanbul Maximum Uniq Hall'de seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 10:29 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:29
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        'Richard' Maximum Uniq Hall'de
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        Shakespeare'in aynı adlı ölümsüz eserinden uyarlanan sezonun kapalı gişe oyunlarından “Richard”, 20 Ağustos’ta İstanbul Maximum Uniq Hall sahnesinde olacak. Etkileyici rejisi, oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu akışıyla zamanı unutturan oyun başroldeki Okan Bayülgen'in seyircilerin desteğiyle gerçekleştirdiği final tiradındaki eşsiz performansıyla dikkat çekiyor.

        Okan Bayülgen, bu yeni yüzyılın ilk çeyreğinden bakıyor Shakespeare’in Richard’ına. Modern filozofların yaklaşımlarıyla ele alarak Richard’ın gerçekliğini, Shakespeare’in Richard’ı hikâyeleştirmesini tartışmaya açıyor. Yabancı olmayı, yalnızlaşmayı, vahşileşmeyi tartışırken hayali bir tiyatro kumpanyası Shakespeare’in III. Richard’ını tekrar oynuyor.

        Yıl 2012 Kral III. Richard'ın kemikleri Leicester'da bir otoparkta bulunur. Kemiklerin adli tıp uzmanlarınca araştırılıp, kanıtlanması uzun bir zaman alacaktır. Londra’da çoğunlukla sıra dışı sanat oyunları üreten küçük bir tiyatro ise aynı dönemde istek üzerine III. Richard oynayacaktır. Bu arada tiyatroya sığınan ve polis tarafından aranan kimliksiz kriminal bir adam vardır.

        Tiyatroya sığınan “Richard” önce oyundaki Richard rolünü, daha sonra da oyunun sahneye konuluşunu üstlenir. “Bozuk yapısı” gereği var olan düzene devletin ya da tiyatronun yapısına karşıdır. Bir yandan hoşgörülü ve demokrat sanatçıların desteğini alırken, diğer yandan tiyatrodaki yapıyı bozmakta, sanatın kurumsal etik ya da hiyerarşik her şeyine karşı gelerek, ortaya alışılagelmemiş bir Richard prodüksiyonu çıkarmaktadır. Drag Queen showlarından, moda defilelerinden ilham almakta, oyuncu olmayan insanları oyuna yerleştirmekte tiyatronun çatısından, insanların özel hayatlarına kadar maddi manevi her şeyi yıkmaktadır. Tiyatro bir facia ile sarsılır. Bu sırada Krallık, III. Richard’ın cenaze törenine hazırlanmaktadır.

        Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Maximum Uniq
        #okan bayülgen
        #richard
        #tiyatro
        #Shakespeare
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