Rıdvan Dilmen'in NTV'deki yorumları şöyle:
"Bize bir şey olmaz', en tehlikeli düşüncedir. 'Biz düşmeyiz' mesela. Rıdvan Dilmen 5. haftada der ki, 'Kırmızı kar yağar, Fenerbahçe düşmez'. Ama 26. haftada yine aynı pozisyonda, aynı oyunla maça çıkarsın."
"Fenerbahçe'de öyle bir telaş var ki, sanki bu takım çok çaylak bir takım. Stres, çalışmazsan olur. Bu kadar çaylak oyuncu gibi oynamak, Fenerbahçe gibi 100 yılı aşkın süren bir çınarın formasına yakışmıyor."
"Isla, Skrtel ve Sadık... Ayakları hiç iyi değil. Kaleci Harun'un da değil. Dolayısıyla onun önünde oynayan oyunculara bakınca bir tek alıp, gidecek tek Tolgay var. Mehmet Topal da, Tolgay'ın yanında pozisyonunu kaybetti. Zajc da kayboldu."
"Bu maç dahil 9 hafta kaldı. Seçimden sonra Ankaragücü ve Galatasaray maçları var. Bunun getirdiği psikolojik şartlar, Fenerbahçe'ye yakışmayacak bir telaş getirdi."
"Dirar ve Valbuena'nın yokluğundan bahsedersek, planlamanın ne kadar yanlış olduğunu görebiliriz. Fenerbahçe'nin sakin oyuncuya ihtiyacı var. Neustadter yumuşak bir oyuncu diye eleştiriyordum ama sakin ve topu iyi oynayabilen bir oyuncu."
"Fenerbahçe öldü öldü dirildi. Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye can verdi. Sivasspor, büyük maçlarda çok iyi oynamıştı, tesadüf olmadığını gösterdi. Aslında en verimli maçlarından birini bugün oynadı."
"Sivasspor'un attığı golden sonra ilk atakta golün gelmesi maçın krılma noktası oldu. 3-4 dakika dayanabilseydi Sivasspor, farklı olurdu."
"Fenerbahçe, taraftarları tarafından yuhalanırken golü attı. Müthiş bir tecrübe ortaya çıktı. Soldado... Büyük golcüler, yakın direğe vururlar. Uzak direği gösterip yakın direğe vurdu. O gol gelmese taraftarların protestosu oyuncuları çok olumsuz etkileyecekti."
"Ersun Yanal, acilen Dirar'ı arayıp ne olursun iyileş, sen yokken kanadı mahvettiler demeli."
"Fenerbahçe, evinde oynadığı son iki maçta direğin içinden döndü. Hem Rize, hem Sivas maçında aynısı oldu. Fenerbahçe, bu 2 maçta 2 puan alacakken 6 puan aldı."
"Sivasspor, bir puana üzülecekken şimdi başka şeylerden bahsetmek zorunda kalacak. Ersun hocanın sağlığından korkuyorum. Kolay bir şey değil. Hocanın ikinci golden sonra verdiği tepki beni ürküttü."
"Bu taraftar, bu takımı tutmak istiyor. Ali Koç, Mehmet Ekici hiç kimse bu başarı benim başarım demesin. Taraftar, bugün ilk kez isyan etmek üzereydi."
"Sivasspor, İstanbul'a 3 puan almak için gelmiş. Kendi lehine olan taç atışında bile koşa koşa kullanıyorlardı. Gerçekten 1 puana üzüleceklerdi, mağlup oldular."
"Benim Fenerbahçe'den ikinci yarı puan beklentim 29-32 arasıydı. Hala öyle."
"Bu takım, geçen sezonu 2. bitirdi. 2-3 nokta takviye ile geçen seneki takım şampiyonluğa oynayabilirdi. Yanlış bir transfer politikası oldu."
"Fenerbahçe'nin iki tane forvete ve sol kanata oyuncu alması lazım. İyi futbol, iyi futbolcu ile oynanır. Baskıyı, bu kulübü kaldıracak oyuncular lazım. Açıkçası Harun, büyük takım futbolcusu değil şu an. Büyük takım oyuncusu farklıdır."
YABANCI SINIRI
"Ben geçmişte ne konuştuğumu bilen bir insanım. İki taraf tartışabilir. Burada önemli olan ekonomik durum. Malatyaspor Başkanı doğru bir şey söylüyor. Böyle gidersek zaten transfer yapamayız diyor. Kulüpler Birliği konuşuyordur zaten. TFF'nin böyle bir görüşmesi var mı onu bilmiyorum."
"Belli bir kriter olsun. Milli takımda oynama kriteri olsun, yaş kriteri olsun. TFF, bunu yapacaksa treni bu sene kaçırdılar. Banka ile yapılandırmaya giderken transferler devam etti. Şimdi siz takımlara 6 yabancı derseniz takımlara bu saygısızlık olur."
"2019-20 sezonunda kontratlara bakılarak 2020-21 sezonunda değişikliğe gidebilir. Bugüne kadar hatalar yapıldı. Önemli olan genç oyuncu yetiştirmek. Genç oyuncu oynatırsan para alırsın. Fatih Terim'in dediği buydu. 100 milyon fon yatırılmıştı bu kurala. Şu an olsaydı Trabzonspor, Bursaspor yırtmıştı."
"Önümüzdeki sezon 6+2+2 yaparsanız kulüpler haklı olarak isyan ederler. Kontratlı oyuncusunu takım niye feda etsin. O yüzden 1.5 sene bir müddet verin, sonra bakılır."
"Galatasaray, şimdi yanlış bir şey mi yapmış? Hukuki hakkı var ve kullanmış. Bazı arkadaşlar isyan etse de hakkını kullanmıştır. İstiklal Marşı diyorlar. Galatasaray maçında taraftarlar, elini Metin Oktay gibi kalbine koyarak İstiklal Marşı'nı söylüyordu."
"Yaş sınırı koyarsanız Pepe'yi almazsınız, Frey'i almazsınız. Bu yabancı serbestliği büyük takımların lehine olmadı, Anadolu takımlarının lehine oldu."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.