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YABANCI SINIRI

"Ben geçmişte ne konuştuğumu bilen bir insanım. İki taraf tartışabilir. Burada önemli olan ekonomik durum. Malatyaspor Başkanı doğru bir şey söylüyor. Böyle gidersek zaten transfer yapamayız diyor. Kulüpler Birliği konuşuyordur zaten. TFF'nin böyle bir görüşmesi var mı onu bilmiyorum."