"FUTBOLCULUĞUMDA 6 YEDİM AMA BU KADAR KABULLENMİŞLİK..."

"Ben de futbolculuğumda 6 yedim ama bu kadar kabullenmişlik, reaksiyon göstermeme... Problem burada. Mental olarak bitmiş bir takım. Futbolda yetenek kadar fizik de lazım. Hollanda yetenekli, fizikli"