Yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi. Dilmen, haziran ayında yapılacak TFF başkanlık seçimi öncesi de flaş bir iddiada bulundu. Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:
İLK YARI SONU
"Çağ dışı bir futbol oynayan Yeni Malatyaspor'a karşı, her türlü varyasyon deneyen ve skoru bulmak için çabalayan bir takım vardı. İlk yarı 0-0'da bitebilirdi. Bir ara topla oynama yüzdesi 80-20'ydi.
Galatasaray takımının coşkusu çok iyiydi. Diagne eleştiriliyor ama ilk yarıda 7 kez kaleyi yokladı. Bu kadar pozisyonu kaçırmasına rağmen, penaltıyı çok özgüvenli bir şekilde attı. Bu özelliği, Galatasaray için kritik haftalarda önemli bir koz.
Galatasaray'ın attığı golde VAR'ı kutlarım. Herkes faul diye düşünürken, herkesin atladığı ofsaytı gördüler. Karşılaşma böyle devam ederse, tek taraflı bir maç izleriz. Yeni Malatyaspor açılırsa, kararı Onyekuru verecek.
MAÇ SONU
3-0 az bir skor ve Galatasaray fazlasıyla hak etti. Ama çok önemli stoperini Fenerbahçe maçı öncesi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyordur. Bugün öne doğru müthiş bir baskı ile oynadı Galatasaray ve Diagne de istediği pozisyonları yakaladı.
Penaltı pozsiyonunda ben Belhanda'nın işgüzarlığını anlamış değilim. Penaltıcı zaten Diagne, gol krallığına da gidiyor. Zaten ilk penaltıyı da gole çevirmişti. Galatasaray'da henüz penaltı kaçırmadı.
Galatasaray ezici bir üstünlük kurdu rakibine. 2-0'a kadar müthiş oynadılar. Malatya takımı da gitmek istedi ama onun dışında Galatasaray'ında pozisyonları var. Hatta bugün libero oynadı Muslera.
Galatasaray 3-5-2'yi tersten oynadı. Bu cümle Terim'in çok eskiden kullandığı bir cümle. Her şey istatistik değildir ama bugün Galatasaray inanılmaz oynadı. Hem ilk yarı hem ikinci yarı çok iyi performans ortaya koydular.
Bugün 3. golü nasıl oldu Galatasaray'ın? Penaltıdan. VAR, hakemi çağırdı. Demek ki Cüneyt Çakır'ı Suat Arslanboğa çağırmadı. O yüzden Cüneyt Çakır'ı korumak için uğraşmayın. Burada iş MHK'nin.
Bugün Fatih Terim olmamış olsaydı Diagne daha 1. dakikada ıslanırdı. Çünkü çok hakim bir Galatasaray taraftarı var. Fatih Terim mesajı daha önce vermişti. Ama her oyuncu için olmalı. Kazanan kim oldu? Galatasaray oldu. Taraftarlar da sakin olmalı.
Galatasaray bu istatistikleri sürekli yapsın Mbaye Diagne her sene gol kralı olur. Galatasaray'da kötü oyuncu arasak bulamayız. Çok topla buluştuğu için en iyi Diagne'ydi.
İkinci sarı kartta Marcao nasıl yıkıldıysa Ersun Yanal da sevinmiştir. Malatya'nın eli daha kolay kupa maçı için. Kendi evinde oynayacak. Ama Malatya turu geçer diyemem. Marcao'nun pozisyonuna bir şey diyemem ama Luyindama'nın yaptığı hareket doğru değildi.
Galatasaray'da kongre kararı beni aşar. Ama Galatasaray'ın bundan etkileneceğini düşünmüyorum.
MİLLİ TAKIM
Milli Takım'ı da izledik. Şenol hocaya da hayırlı olsun. Şenol hoca eskisi gibi döndü. En azından verdiği mesajlar öyle. Hoca da yıpranmıştı çünkü. Başarılar diliyoruz. Arnavutluk'u kimse daha böyle yakalayamaz. Fransa, İzlanda maçları önemli tabii. Ama Arnavutluk'un bize faydası olacak.
Fakat biz de hazır değildik. Ben Andorra ve Moldova maçlarına 6 puan koyacağımızı düşünüyorum. Hoca ben yarışacağım diyor. Emre Belözoğlu da Avrupa Şampiyonası'na yönetici olarak gider. Merih benim çok dikkatimi çekti. Lucio'yu bilirsin Interli. O tarz bir futbolcu.
TFF BAŞKANI KİM OLACAK?
Başkanlık için Nihat Özdemir Bey gündemde. Bir çalışması olduğu söyleniyor. Ancak insanlar yanlış anlamasın, benim şahsi bir yorumum var, bu benim hislerim. Yıldırım Demirören Bey uzun süre Beşiktaş başkanlığı yaptı. Çok uzun süre de TFF başkanlığı yaptı. İddaa ihalesinden vazgeçip, 'TFF başkanlığına yeniden adayım' derse benim için şaşırtıcı olmaz.
İstifa etmeden önce Yıldırım Bey'in çok eski arkadaşı olan Kaya Çilingiroğlu, bırakmasının sürpriz olacağını söylüyordu. Bana da sürpriz oldu. Yıldırım Bey İddaa ve TFF'nin beraber olmayacağını biliyordu ve istifa etti.
1 Haziran'a kadar çok uzun süre var. Öyle bir şey ki, herkes için geçerli, benim için de geçerli, böyle bir koltuğu bırakmak kolay değil. Futbol başka bir sevdadır, bırakırsa üzülebilir. Bu uçuk bir şey belki ama benim kişisel fikrim."
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