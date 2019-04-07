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TFF BAŞKANI KİM OLACAK?

Başkanlık için Nihat Özdemir Bey gündemde. Bir çalışması olduğu söyleniyor. Ancak insanlar yanlış anlamasın, benim şahsi bir yorumum var, bu benim hislerim. Yıldırım Demirören Bey uzun süre Beşiktaş başkanlığı yaptı. Çok uzun süre de TFF başkanlığı yaptı. İddaa ihalesinden vazgeçip, 'TFF başkanlığına yeniden adayım' derse benim için şaşırtıcı olmaz.