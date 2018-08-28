Rıdvan Dilmen: "Gomis'in satılması yanlış, Ndiaye transferi ise çok doğru."
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"İki takım istekli ama zayıf bir ilk yarı oldu. Taraftar çok coşkulu. Geçen yıldan beri verilen destek devam ediyor."
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"Ndiaye geldi, Rodrigues yukarda. Modeste işi olmamış sanırım. Bir santrfor lazım onlara. Ama ciddi bir santrfor problemi var. Muhtemelen bunu halledecekler."
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'Gomis'in satılması yanlış'
"Lig rekoru kıran yabancı oyuncu olarak, ahlaksızlığı yok, edepsizliği yok. Bu fiyata satılmasını çok ucuz buldum. 29 gol atan bir oyuncuyu bu fiyata satmaması gerekiyordu Galatasaray'ın. Elinde hazır Gomis varken ve 15-20 milyon euro'ya satmıyorsanız bana göre yanlış bir karar verdi Galatasaray."
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"Ndiaye çok doğru transfer oldu"
"Gomis gidişi ne kadar yanlışsa Ndiaye transferi o kadar doğrudur. 16 milyon Euro'ya satıyorsunuz kaça alıyorsunuz? Ama iyi bir forvet oyuncusu lazım Galatasaray'a. Bence Gomis ile diyalog problemi oldu. Bence son derece yanlıştı. Gomis hem ülkeyi benimsemişti hem de ülke onu benimsemişti. Ama başka dinamikler var mı bilemiyorum. Ama mutlak suretle forvete ihtiyaçları var."
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"Galatasaray daha üçüncü lig maçına çıktı. Korkunç bir maç trafiği başlayacak. Hoca Feghouli'yi kadroda düşünmüyor sanırım. Şu an orta sahada yoğunluk oldu. Emre de geldi. İnşallah Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde taşıyabilecek oyuncu alırlar."
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'Emre Akbaba 10 ile 20 gol atar'
"Emre Akbaba'nın Galatasaray gibi takımlarda 10 ile 20 arası atar. Bu milli takımımızın için de iyi. Zaten milli takıma alınırsınız. Alanya ile almak Galatasaray ile almak farklı. Sadece attığı 2 golden değil karakter ve oyun düzenide hocanın istediği gibi. "
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"Solak oyuncuların sağ ayağı çok kötü olur. Maradona da dahil sağ ayağı çok iyi değildir. Emre solak olmasına rağmen sağ ayağıyla da vuruş yapabiliyor, bugün gol attığı için söylemiyorum bunu. Emre limiti daha da arttırır. Emre doğru bir takıma geldi. Çocukluğundan iibaren beri Galatasaray'lıymış. Milli takıma da geç gelen oyunculardan ama. Milli takıma yaş olarak geç çağrıldı."
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"Geçen sezon 29 gol atan oyuncun olmamasına rağmen şimdiden 10 gole ulaştı Galatasaray. Bugün oynadığı oyun, genç oyuncuların girmesi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybetmesi Galatasaray için bayram oldu. "
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"Eren Derdiyok bugün ciddi alanlar açtı. Emre geldi gol yaptı, Onyekuru geldi gol yaptı. Kesinlikle atılan 10 gol aldatmamalı ve ciddi bir şekilde forvet transferi yapılmalı. Eren iyi bir profesyonel, Necip iyi bir profesyonel... Bu tip oyuncular kaprissiz elinden geleni yapan oyuncular."
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"Önce Galatasaray taraftarını kutlamak lazım. Kaldığı yerden devam ediyorlar, bayramdır, trafiktir yine bugün doldurdular."
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"VAR'ın, faul var mı yok mu ona da bakması gerekiyor. VAR'lar hakemlerin psikolojisini de bozabilir ve hakemler demorilize olabilir.
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"2017-18, 18-19 sezonunun başlangıcı 18 galibiyet 1 beraberlik içeride Galatasaray. İç sahada 1-0 önde başlıyor Galatasaray. Fatih Terim'in takımları oynadıkça farka gidebiliyor ve keyif almaya bakıyor."
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"Yusuf Namoğlu'yu kutlamak lazım, ekibini de kutlamak lazım. Gerçekten yetenek çıkarıyorlar. Ümit Öztürk olsun, Umut olsun, Yaşar Kemal olsun, Mete... Çocuklara bakıyorum pırıl pırıl. İyi maç yönetmeye çalışıyorlar. O yüzden VAR destekli VAR desteksiz hakemlerin iyiye gittiğini görebiliyoruz. İyi eğitimden geçtiklerini ve bu işi severek yaptıklarını düşünüyorum."
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