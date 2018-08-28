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"Ndiaye çok doğru transfer oldu"

"Gomis gidişi ne kadar yanlışsa Ndiaye transferi o kadar doğrudur. 16 milyon Euro'ya satıyorsunuz kaça alıyorsunuz? Ama iyi bir forvet oyuncusu lazım Galatasaray'a. Bence Gomis ile diyalog problemi oldu. Bence son derece yanlıştı. Gomis hem ülkeyi benimsemişti hem de ülke onu benimsemişti. Ama başka dinamikler var mı bilemiyorum. Ama mutlak suretle forvete ihtiyaçları var."