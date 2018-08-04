Ried - Wattens maçı rakamları

Ried ve Wattens, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Avusturya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 11:30. Maç öncesi Ried 1 puanla 10. sırada, Wattens 3 puanla 4. sırada bulunuyor. Ried, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Wattens, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 447. İddaa'da Ried kazanır 1.50, berabere biter 3.50, Wattens kazanır 4.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Ried son hafta oynanan Kapfenberg maçında 7-1 kazandı.

Wattens ise Blau-Weiss Linz maçında 2-2 berabere kaldı.

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