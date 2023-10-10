Polonya'nın en uzun köylerinden biri: Suloszowa
Polonya'nın güneyinde yer alan Suloszowa köyü, 9 kilometre uzunluğunda! 'Küçük Toskana' olarak da anılan köy, ülkenin en uzun köylerinden biri olarak biliniyor
Polonya'nın güneyinde yer alan Suloszowa, 9 kilometre uzunluğundaki tek bir yolun etrafına dizilmiş evleri ile ülkenin en uzun köylerinden biri olarak biliniyor.
Etrafındaki tarım arazileri nedeniyle 'Küçük Toskana' olarak da anılan köy, bölgedeki popüler destinasyonlardan bir tanesi.
Daily Mail'in haberine göre kırmızı ve mavi çatılı küçük evleri, upuzun bir yolla ayrılan tarlalarıyla Suloszowa köyü, tabloları andırıyor.
Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı köy giderek popülerleşen Ojcowski Ulusal Parkı'nın da bir parçası.
Suloszowa köyü, 16. yüzyılda Polonya Krallığı'nı temsil eden aristokrat bir subay tarafından kuruldu.
Krakow şehrine bir saat uzaklıkta bulunan köy, turizmiyle öne çıkıyor.
Ziyaretçiler yerel kayalıkları, vadileri ve 400'den fazla mağarayı keşfetmek için Suloszowa'ya akın ediyor.
'Küçük Toskana' olarak adlandırılan köyün bir ucunda sıra dışı bir kaya oluşumu yer alıyor. Bu kayalığın tepesinde ise 14. yüzyıldan kalma bir kale bulunuyor.
Ayrıca gökyüzüne doğru uzanan 98 metre yüksekliğindeki kireç taşı sütunu olan 'Herkül'ün Sopası' da burada görülmesi gereken yerlerden.
Kayalıkların altında, şirin evler küçük dolambaçlı bir yolu kucaklıyor.
Tarımla öne çıkan köyün genç nüfusu çalışmak için yurt dışına ya da büyük şehirlere gidiyor.
Köyün geri kalanı için ise 'çilek ve patates günleri' gibi etkinlikler düzenliyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.