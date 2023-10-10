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Ziyaretçiler yerel kayalıkları, vadileri ve 400'den fazla mağarayı keşfetmek için Suloszowa'ya akın ediyor.

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'Küçük Toskana' olarak adlandırılan köyün bir ucunda sıra dışı bir kaya oluşumu yer alıyor. Bu kayalığın tepesinde ise 14. yüzyıldan kalma bir kale bulunuyor.