Rihanna'dan 'Filistin' mesajı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gerilim tırmanırken dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Rihanna, hayatını kaybeden masum insanların yasını tuttuğunu, şiddet olaylarını kınadığını ve insanlığın yanında durduğunu ifade etti.

"KALBİM KIRILIYOR"

95 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı, "Kalbim, İsrail ile Filistin arasında sergilenen şiddetle kırılıyor! Görmeye cesaret edemiyorum! Masum İsrailli ve Filistinli çocuklar sığınaklarda bombalardan saklanıyor, 40'tan fazla insan hayatını kaybetti. Sadece Gazze'de en az 13 masum çocuk öldü!" ifadelerini kullandı.

"BU DÖNGÜNÜN KIRILMASI GEREKİYOR"

Çatışmaların ortasında kalan masum insanları kurtarmak için kararlılık gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Rihanna, "Bir tür kararlılık olması gerekiyor! Ne yazık ki, masum insanların hükümet ve fanatikler tarafından sürdürülen inançlara kurban gitmesini izliyoruz ve bu döngünün kırılması gerekiyor!" şeklinde konuştu.