Pink Floyd'un solistinden İsrail'e tepki 0:00 / 0:00

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Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters, Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken Twitter hesabından, "İsrail bir apartheid devlettir. Şeyh Cerrah'ta yaşanan soykırımsal evden çıkarmalara bakın" başlığıyla görüntülü bir paylaşımda bulundu.

Görüntüde, Güney Amerika'nın farklı ülkelerinde yaşayan arkadaşlarından mesaj aldığını anlatan Waters, onların kendisine Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah'a gideceklerini söylediğini aktardı.

Waters, "İsrail'i her koşulda destekliyorum" şeklinde açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden'a seslenerek, "İnsanların, evlerinden soykırım gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Joe Biden? Evinde oturuyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler onu alıp gidiyor." sözleriyle eleştirdi.

Ünlü İngiliz solist Waters, "Burası bizim. Ben sekülerim. Evini senden alıyorum. Ne yapacağın umurumda değil. Öl. Hem bu en iyisi olurdu. Yani inanamıyorum. Bu (yaklaşım) beni sinirlendiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem'in, birkaç ay önce İsrail'i "Apartheid devlet" olarak ilan ettiğini kaydeden Waters, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün, B'Tselem'in izinden gitmesine çok sevindiğini aktardı.

Waters, Güney Afrika'nın, apartheid yönetimindeyken kriket müsabakalarından çıkarıldığını hatırlatarak, UEFA ve FIFA'ya İsrail'i müsabakalara almaması çağrısında da bulundu.

ÜRDÜN: SALDIRI BARBARCA

Ürdün, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını "barbarca" şeklinde niteleyerek kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayf el-Fayiz, İsrail güçlerinin dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Harem-i Şerif'te namaz kılanlara yönelik plastik mermi ve ses bombasıyla müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada, saldırıya yönelik tepkisini ifade etti.

"Harem-i Şerif'e yapılan baskının ve barış içinde ibadet edenlere yönelik saldırının, açık bir ihlal ve barbarca bir davranış" olarak nitelendirildiği açıklamada, kabul edilemez bu saldırıların kınandığı belirtildi.

Fayiz, Aksa'daki cemaatin can güvenliğinden sorumlu tuttuğu İsrail'i, bölgede yükselen tansiyon konusunda uyardı.

"İSRAİL GÜÇLERİ DERHAL MESCİD-İ AKSA'DAN ÇIKARILMALI"

Ürdünlü yetkili, İsrail polisinin ve özel kuvvetlerinin derhal Mescid-i Aksa'dan çıkarılması ve cemaatin ramazan ayının mübarek gecelerinde ibadetlerini özgürce eda edebilmesi gerektiğini ifade etti.

Fayiz, İsrail yetkililerine de uluslararası insan hakları yasalarına göre işgalci bir güç olarak yükümlülüklerine riayet etme; ihlallere, saldırılara ve provokasyonlara son verme çağrısı yaptı.

"Mescid-i Aksa'da, Eski Şehir'de ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Kudüslülere yönelik apaçık saldırıları kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada Fayiz, uluslararası toplumdan Aksa'da, Eski Şehir'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

İsrail güçleri, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırılar düzenlemişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında 178 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

FİLİSTİN ULUSAL KONSEYİ'NDEN İSLAM ALEMİNE ÇAĞRI: CİDDİ TAVIR ALIN

Filistin Ulusal Konseyi, İslam ve Arap dünyasını, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı aynı düzeyde tavır takınmaya çağırdı.

İsrail güçlerinin, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırması üzerine Konsey'den yazılı açıklama yapıldı.

"Acımasız" olarak nitelendirilen saldırıların, Müslümanlara ve kutsal mekanlarına yapılmış bir saldırı ve tüm şer'i örfe yapılan bir saygısızlık olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İslam ve Arap dünyasına, "çekingen" açıklamalarla yetinmeyip, İsrail'in Doğu Kudüs'teki fiillerinin tehlikesini yansıtacak düzeyde ciddi tavır alma çağrısında bulunuldu.

Arap Parlamentolar Arası Birliği, Arap Parlamentosu ve İslam ülkelerinin parlamentolarını, İsrail saldırılarına karşı koyma konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplantılar düzenlemeye çağıran Konsey, uluslararası toplumdan da sözlü açıklamalarla yetinmemesini istedi.