Rihanna'nın yırtık stili
Cesur stiliyle her zaman adından söz ettiren Rihanna, yırtık kıyafet ve yırtık çoraplaran oluşan kombiniyle bakışları üzerinde topladı
Rihanna, cesur kıyafet seçimleriyle dikkatleri üzerine çekti. Moda sınırlarını zorlamasıyla tanınan ünlü şarkıcı, Miami'de katıldığı bir etkinlikte 90'ların rock'çı tarzını üzerinde taşıdı.
Uluslararası sanat etkinliği Art Basel'de boy gösteren 36 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, hayat arkadaşı ASAP Rocky'nin iç tasarım stüdyosundan mobilyalar da dahil olmak üzere ürünleri incelerken görüntülendiğinde stiliyle dikkatleri üzerinde topladı.
Rihanna, yırtık elbise ve yırtık çoraplardan oluşan kombinini değiştirmeden İtalyan restoranına gitti.
Rihanna'nın yırtılmış çoraplı tarzının modada yeni bir devir başlatacağını tahmin eden moda yorumcuları, kasıtlı olarak yırtılmış çorapların lüks moda evleri tarafından bin doların üzerinde fiyata satılabileceğini öne sürdü.
İlginç stiliyle her zaman adında söz ettiren Rihanna, bir süre önce giydiği çorap ayakkabılarıyla da ses getirmişti.
Ünlü şarkıcının ayağında taşıdığı botların bin dolar değerinde olduğu öğrenilmişti.