Risk ödeneklerini alamayan Sierra Leoneli sağlıkçılar greve gitti

AA

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkede Kovid-19'la mücadelede çoğunlukla gözetim memuru ve temas takip ekiplerinden oluşan ön saftaki sağlık çalışanları ödeneklerinin verilmemesini protesto için grev başlattı.

Sierra Leone Kovid-19 Acil Mücadele Merkezi Sözcüsü Soloma Jamiru, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının başlattığı grevin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çok sayıda sağlık çalışanının kayıt dışı olduğunu ifade eden Jamiru, bu nedenle öncelikle çalışanlara ilişkin araştırılma yapılması gerektiğini kaydetti.

Jamiru, hafta sonundan önce araştırmaları tamamlayarak ödenekleri yatırmak için elinden geleni yapacağına söz verdi.

Sierra Leone'de şimdiye kadar 865 Kovid-19 vakası görülürken, 46 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

-bashal