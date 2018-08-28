Riyad-Şam hattında istihbarat mesajları!

Suriye iç savaşının en başından bu yana, Ürdün-İsrail sınır hattı başta olmak üzere, ülkedeki bir çok muhalif gruba siyasi, lojistik ve mali destek sağlayan Suudi Arabistan yönetimi, ABD'nin isteği üzerine 2016'dan bu yana terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin faaliyetlerinde de destek veriyordu.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, İran'ın Şii eksenine karşı gruplara destek verdiğini diplomatik görüşmelerde dile getiren Suudi yönetimi, Suriye satrancının en önemlisi hamlesi konumuna gelen İdlib'deki hareketlilik üzerine Suriye rejimi ile istihbarat düzeyinde iletişime geçtiği öğrenildi.

Bölgedeki siyasi kaynaklar, Suudi yönetiminin iç savaşın başından bu yana istihbarat başkanları düzeyinde dördüncü kez bir araya geldiğini belirtirken, edinilen bilgilere göre Suriye Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı Tuğgeneral Ali Memlük ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı Halid bin Humeydan, Memlük'e Suudilerin kadim teklifini iletti. Bu teklif, İran ile ilişkilerin kesilmesine karşılık Suriye'nin yeniden imarının finanse edilmesine ilişkin olduğu öğrenildi. Suriye tarafının cevabının ise "Biz bir eksenin parçasıyız ve ittifakımız kalıcıdır." Şeklinde olduğu kaydedildi.

Bölgedeki güvenlik kaynakları, Suudi İstihbarat başkanı el Humeydan'ın doğrudan görüşme teklifi karşısında Memlük'ün cevabının, "Biz Şam'dayız. İsteyen bizi ziyaret edebilir." ifadelerini kullanarak Suudi yönetimine açık kapı bıraktığı kaydedildi.

DAHA ÇÖNCE ÜÇ GÖRÜŞME YAPILMIŞTI

Suriye krizinin başlangıcından bu yana Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki üç görüşme gerçekleşmişti. İlk temas, Kral Abdullah bin Abdülaziz döneminde krizin başlangıç zamanlarında olmuştu. Suudi Kralı, İran ile ilişkilerin kesilmesini talep etmişti. İkinci temas, 2015 yılı Temmuz'unda Memlük, Rusya'nın girişimiyle Riyad'ı ziyaret ederek Suudi veliahdı Muhammed bin Selman ile görüştüğünde sağlanmıştı.

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