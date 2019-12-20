Suudi Arabistan ordusu, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki ülkenin en büyük petrol sahasına asker konuşlandırdı.
Bölgedeki Suudi uzmanları korumakla görevli askerlerin ardından sondaj malzemeleri taşıyan yaklaşık 30 tır da petrol sahasına giriş yaptı.
Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, petrol sahasına dün onlarca üniformalı Suudi Arabistan askeri ulaştı.
Askerler, geçen hafta söz konusu sahaya gelen, Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco çalışanlarını korumakla görevlendirildi.
Suudi askerler, saha içerisinde 'Yeşil Köy' adı verilen konutlara yerleşti.
Askerlerin bölgeye ulaşmasının ardından, Irak sınırından giren ve sondaj malzemeleri taşıyan 30'a yakın tır da sahaya ulaştı.
Ömer sahasına 13 Aralık Cuma akşamı verimlilik analizi yapmak ve yerel çalışanlara eğitim vermek için ABD güçlerinin refakatinde, Mısırlı ve Suudi Arabistanlı toplam 15 uzman gelmişti.
Terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen Ömer sahasında, iç savaştan önce günlük 75 bin varil civarı petrol çıkarılıyordu.
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