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        Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi

        Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bodrum FK maçının ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 19:49 Güncelleme: 11.05.2025 - 19:49
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        Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi!
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        Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

        "RAKİP SÜREKLİ DEFANS YAPMA PEŞİNDEYDİ"

        Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Gerçekten bugün çok iyi mücadele ettik. Bir sürü de pozisyonumuz vardı. Rakip sürekli defans yapma peşindeydi. Son paslarda faydalanamadık. Ben oyundan çok memnunum" dedi.

        "FUTBOLUN İÇİNDE HER ŞEY VAR"

        Bir gazetecinin, "Taraftarın maç sonu tepkisine neler söylersiniz?" sorusuna Çalımbay, "Futbolun içinde her şey var. Biz burada Avrupa’ya gittiğimizde de oyuncu arkadaşlarımız protesto edildi. Hiç kimse sahaya kötü oynamak için çıkmaz. Uğur da elinden gelen gayreti gösteriyor. Taraftarın da haklı olduğu durum var. Bu bir talihsizlik. Burada mutlaka taraftar Uğur Çifçi’ye sahip çıkacaktır" yanıtını verdi.

        "HAKEME ÇOK KIZDIM"

        Maçın hakemi Ümit Öztürk’e tepki gösteren Çalımbay, "Hakem arkadaşa çok kızdım. O penaltıyı 3 büyüklere vermesin de göreyim. 3 büyüklere o penaltılar verir ama bize vermedi. O penaltılardan bir tanesi kesin penaltıydı. Ben oyuncularımdan gurur duyuyorum. Ben buraya gelirken hazırlık da yapmadım. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sivas’ın bize ihtiyacı varsa her zaman buradayız. Maç üzücü oldu. Tribünlerden gelen tepkiler oyuncuları da etkiledi" ifadelerini kullandı.

        "BİZ HERKESTEN DAHA ÇOK ÜZÜLÜYORUZ"

        Bir basın mensubunun, "Sivasspor’un ligde kalacağına inanıyor musunuz?" sorusuna Çalımbay şu yanıtı verdi:

        "Ben kimseden destek beklemiyorum. Beni çağırdılar ben geldim memleketim olduğu için. Bizim derdimiz para değil. Bizim elimizde bir şey yok. Biz kadroyu kurmadık. Plan program yapamadık. Kısa zamanda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Biz geldik, bize kadroyu verdiler o kadroyla yolumuza devam ettik. Elimizde istediğimiz gibi bir kadro yok. Biz geldiğimizde de takım zaten düşme potasındaydı. Biz herkesten daha çok üzülüyoruz. Ben olsaydım burada başka şeyler yapardım. Zamanımız olsaydı mükemmel bir iş çıkarabilirdik. O pozisyon kesinlikle penaltıydı ben inanıyorum ona. Bir sürü de faul vardı. Ben hakemin kişiliğine bir şey demiyorum hakemliğine diyorum."

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